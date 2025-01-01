Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
KolibriOS Latest Ru.RU
KolibriOS ist ein leichtes Open-Source-Betriebssystem, das vollständig in Assembler geschrieben ist. Es ist kompakt und schnell konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf der Kompatibilität mit älterer Hardware liegt. KolibriOS wird mit Anwendungen geliefert, die ein Textverarbeitungsprogramm, einen Bildbetrachter, einen grafischen Editor, einen Webbrowser und über 30 Spiele umfassen.
