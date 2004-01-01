Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
Kubuntu 16.04
Kubuntu ist eine offizielle Ubuntu-Variante, die die KDE Plasma-Desktopumgebung bietet. Es kombiniert die Stabilität von Ubuntu mit dem modernen und funktionsreichen KDE-Desktop. Kubuntu eignet sich für Benutzer, die das KDE-Erlebnis auf Ubuntu-Basis bevorzugen und bietet eine ausgefeilte und benutzerfreundliche Umgebung. Kubuntu ist eine der frühen Versionen von Ubuntu, die im Jahr 2004 eingeführt wurde. Als Teil des Ubuntu-Projekts verwendet Kubuntu dieselben zugrunde liegenden Systeme. Kubuntu nutzt dieselben Repositorys wie Ubuntu und wird regelmäßig nach demselben Zeitplan wie Ubuntu veröffentlicht.
