Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
Linux Mint 21.2 Xfce
Linux Mint ist eine beliebte und benutzerfreundliche Linux-Distribution, die auf Ubuntu und Debian basiert. Es bietet eine ausgefeilte und intuitive Desktop-Umgebung, Cinnamon, Xfce oder MATE, mit Fokus auf Einfachheit. Linux Mint enthält eine Vielzahl vorinstallierter Anwendungen und Tools und ist somit eine geeignete Wahl für Benutzer, die ein stabiles und elegantes Betriebssystem suchen. Basierend auf Debian und Ubuntu bietet es etwa 30.000 Pakete und einen der besten Software-Manager. Wie die Ubuntu-LTS-Versionen wird auch eine Hauptversion von Linux Mint fünf Jahre lang unterstützt. Allerdings gibt es dazwischen drei Point-Releases.
Position der Warteschlange abrufen...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free