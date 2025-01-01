Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition mit dem Codenamen „Xia“ ist eine LTS-Version (Long Term Support), die bis zum 30. April 2029 unterstützt wird. Diese Version bringt mehrere neue Funktionen und Verbesserungen mit sich, um Ihr Desktop-Erlebnis zu verbessern. Hier sind einige der wichtigsten neuen Funktionen:
- Neues Standardthema: Ein moderner Look mit abgerundeten Elementen und verbesserten Kontrasten.
- Sauberere Dialogfelder: Optimierteres Layout mit klar getrennten Schaltflächen.
- Erweiterte Wayland-Kompatibilität: Bessere Unterstützung für den Wayland-Anzeigeserver.
- Verbesserter Update -Manager: schnellere Updates mit Multithreading und Multiprocessing.
- Neue Paketverwaltungstools: Aptkit und Captain ersetzen ältere, veraltete Tools. .
- thematische Tapeten -Sets: Einfachere Auswahl aus thematischen Tapetensätzen.