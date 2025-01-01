Linux Mint 22.1 Mate Edition, Codenamed "Xia", ist eine Langzeitunterstützung (LTS), die bis zum 30. April 2029 unterstützt wird. Diese Version konzentriert sich darauf, die klassische Desktop-Umgebung zu verfeinern und einige neue Funktionen für eine glattere Erfahrung einzuführen. Hier sind einige der wichtigsten neuen Funktionen:
- Modernisierte Paketverwaltung: Einführung von Aptkit und Captain für bessere Leistung und weniger Fehler.
- Verbesserter Update Manager: Schnellere Updates mit Multithreading und Multiprocessing.
- Dünnere Ubuntu-Schriftarten: Eine modernere und kompaktere Version der Ubuntu-Schriftfamilie. .
- Energiemodi: Optionen für Energiespar-, Balanced- und Leistungsmodi.