linuxmint

Linux Mint 22.1 MATE

Linux Mint 22.1 Mate Edition, Codenamed "Xia", ist eine Langzeitunterstützung (LTS), die bis zum 30. April 2029 unterstützt wird. Diese Version konzentriert sich darauf, die klassische Desktop-Umgebung zu verfeinern und einige neue Funktionen für eine glattere Erfahrung einzuführen. Hier sind einige der wichtigsten neuen Funktionen:

  • Modernisierte Paketverwaltung: Einführung von Aptkit und Captain für bessere Leistung und weniger Fehler.
  • Verbesserter Update Manager: Schnellere Updates mit Multithreading und Multiprocessing.
  • Dünnere Ubuntu-Schriftarten: Eine modernere und kompaktere Version der Ubuntu-Schriftfamilie. .
  • Energiemodi: Optionen für Energiespar-, Balanced- und Leistungsmodi.
