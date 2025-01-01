Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
linuxmint

Linux Mint 22.1 Xfce

Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition mit dem Codenamen „Xia“ ist eine LTS-Version (Long Term Support), die bis zum 30. April 2029 unterstützt wird. Diese Version bringt mehrere neue Funktionen und Verbesserungen mit sich, um Ihr Desktop-Erlebnis zu verbessern. Hier sind einige der wichtigsten neuen Funktionen:

  • Neues Standardthema: Ein moderner Look mit abgerundeten Elementen und verbesserten Kontrasten.
  • Cleaner -Dialogfelder: mehr optimiertes Layout mit klar getrennten Tasten.
  • Erweiterte Wayland -Kompatibilität: Bessere Unterstützung für den Wayland Display -Server.
  • Verbesserter Update Manager: Schnellere Updates mit Multithreading und Multiprocessing.
  • Neue Paketverwaltungstools: Aptkit und Captain ersetzen ältere, veraltete Tools.
  • Energiemodi: Optionen für Energiespar-, Balanced- und Leistungsmodi.
  • thematische Tapeten -Sets: Einfachere Auswahl aus thematischen Tapetensätzen.
Position der Warteschlange abrufen...