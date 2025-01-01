Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition mit dem Codenamen „Xia“ ist eine LTS-Version (Long Term Support), die bis zum 30. April 2029 unterstützt wird. Diese Version bringt mehrere neue Funktionen und Verbesserungen mit sich, um Ihr Desktop-Erlebnis zu verbessern. Hier sind einige der wichtigsten neuen Funktionen:
- Neues Standardthema: Ein moderner Look mit abgerundeten Elementen und verbesserten Kontrasten.
- Cleaner -Dialogfelder: mehr optimiertes Layout mit klar getrennten Tasten.
- Erweiterte Wayland -Kompatibilität: Bessere Unterstützung für den Wayland Display -Server.
- Verbesserter Update Manager: Schnellere Updates mit Multithreading und Multiprocessing.
- Neue Paketverwaltungstools: Aptkit und Captain ersetzen ältere, veraltete Tools.
- Energiemodi: Optionen für Energiespar-, Balanced- und Leistungsmodi.
- thematische Tapeten -Sets: Einfachere Auswahl aus thematischen Tapetensätzen.