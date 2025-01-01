Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
NixOS 23.05 GNOME
NixOS ist eine einzigartige Linux-Distribution, die für ihren deklarativen Ansatz zur Systemkonfiguration mithilfe des Nix-Paketmanagers bekannt ist. Es ermöglicht Benutzern, ihre Systemkonfiguration auf reproduzierbare Weise festzulegen. NixOS eignet sich für Nutzer, die Wert auf ein funktionierendes Paketverwaltungssystem legen und eine präzise Kontrolle über ihre Systemkonfiguration wünschen. NixOS verwendet ein unveränderliches Design und ein atomares Update-Modell. Eine der herausragendsten Funktionen von NixOS ist die Möglichkeit, das gesamte System deklarativ zu konfigurieren. Dies erfolgt durch Angabe einer Konfigurationsdatei, die den gesamten Systemstatus angibt, einschließlich der zu installierenden Pakete und aller verschiedenen Systemeinstellungen und -optionen.
