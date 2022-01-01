Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
PeppermintOS Latest Devuan.Gnome
Peppermint OS ist eine leichte Linux-Distribution, die auf Devuan und Debian basiert. Im Lieferumfang von Peppermint ist außer den Kernpaketen, die zum Betrieb des Systems erforderlich sind, fast nichts installiert. Es handelt sich um ein einfaches Betriebssystem ohne Firewall, Browser, Office oder Mediaplayer. Die Distribution bot einst eine hybride LXDE/Xfce-Desktopumgebung, in der die lxsession von LXDE mit dem Panel und dem Anwendungsmenü von Xfce gemischt wurde. Ab 2022 wechselte Peppermint OS zur Verwendung des Xfce-Desktops und verzichtete auf die LXDE-Komponenten.
