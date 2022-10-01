Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
PrimTux 7 2022.10
PrimTux ist eine auf Debian basierende französische Linux-Distribution, die speziell für Bildungszwecke entwickelt wurde. Es bietet eine benutzerfreundliche Umgebung für Lehrer und Schüler mit vorinstallierter Lernsoftware und -tools. PrimTux eignet sich für den Einsatz in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen und bietet eine maßgeschneiderte Linux-Lösung für Lernumgebungen.

