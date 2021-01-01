Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
Rocky Linux 9 Cinnamon
Rocky Linux ist eine von der Community betriebene Enterprise-Linux-Distribution, die als nachgelagerte, binärkompatible Alternative zu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) konzipiert ist. Ziel ist es, eine stabile und sichere Plattform für Unternehmen und Organisationen bereitzustellen, die eine zuverlässige und Open-Source-Lösung suchen. Rocky Linux eignet sich für Produktionsserver und geschäftskritische Umgebungen. Rocky Linux wurde 2021 von Gregory Kurtzer, einem der Mitbegründer von CentOS, gegründet, nachdem Red Hat CentOS eingestellt hatte.
Position der Warteschlange abrufen...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free