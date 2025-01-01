Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
siduction

Siduction Linux Latest Xorg

siduction ist eine fortlaufend erscheinende Linux-Distribution, die auf Debians unstable-Zweig (Sid) basiert. Updates werden regelmäßig durch Software-Updates in das System eingespielt. Ziel ist es, Benutzern die neuesten Software-Updates zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und modernsten Funktionen zu wahren. siduction eignet sich für Benutzer, die Debian Sid in einer benutzerfreundlichen und gut konfigurierten Umgebung erleben möchten.
Position der Warteschlange abrufen...