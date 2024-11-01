Ubuntu 21.10, auch bekannt unter dem Codenamen „Impish Indri“, wurde am 14. Oktober 2021 veröffentlicht. Diese Version brachte mehrere neue Funktionen und Verbesserungen für das Ubuntu-Betriebssystem. Hier sind einige der wichtigsten neuen Funktionen:

GNOME 40: Dies war ein großes Update, das das Layout und den Workflow einiger Kernelemente des Desktop-Erlebnisses änderte.

Firefox als Snap: Die Version von Firefox, die standardmäßig mit Ubuntu ausgeliefert wird, ist jetzt als Snap verpackt, was schnellere Updates und einige zusätzliche Sicherheitsvorteile ermöglicht.

Linux Kernel 5.13: Diese neue Kernel-Version brachte neue Sicherheitsfunktionen und eine bessere Geräteunterstützung.

Standardmäßiges Light-Theme: Die Light-Version des Yaru-Themes wurde zum Standard.

Der Support für Ubuntu 21.10 wurde im Juli 2022 eingestellt.