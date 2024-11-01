Die 22.04-Version von Ubuntu, auch bekannt als „Jammy Jellyfish“, wurde am 21. April 2022 offiziell veröffentlicht. Diese Version ist eine Long Term Support (LTS)-Version, was bedeutet, dass sie bis April 2027 mit Updates und Sicherheitspatches unterstützt wird.

Hier sind einige wichtige neue Funktionen, die in Ubuntu 22.04 eingeführt wurden: