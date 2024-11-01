Die 22.04-Version von Ubuntu, auch bekannt als „Jammy Jellyfish“, wurde am 21. April 2022 offiziell veröffentlicht. Diese Version ist eine Long Term Support (LTS)-Version, was bedeutet, dass sie bis April 2027 mit Updates und Sicherheitspatches unterstützt wird.
Hier sind einige wichtige neue Funktionen, die in Ubuntu 22.04 eingeführt wurden:
- Akzentfarbenauswahl: Benutzer können das Desktop-Erlebnis durch die Auswahl verschiedener Akzentfarben personalisieren.
- Neues Screenshot- und Screencast-Tool: Ein überarbeitetes Tool zum Erstellen von Screenshots und Aufzeichnen von Desktop-Videos.
- Neue Multitasking-Einstellung: Mit dieser Einstellung können Benutzer Hot Corners aktivieren, wodurch der Aktivitätsbereich angezeigt wird, wenn der Cursor in die obere linke Ecke bewegt wird.
- GNOME 42: Erhebliche Verbesserungen bei Benutzerfreundlichkeit, Akku und Leistung mit GNOME 42.
- LibreOffice 7.3: Die neueste Version der beliebten Open-Source-Office-Suite ist enthalten.
- Wayland-Unterstützung: Wayland ist standardmäßig aktiviert.