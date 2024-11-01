Ubuntu 22.10, auch bekannt unter dem Codenamen „Kinetic Kudu“, war ein bedeutendes Update des Ubuntu-Betriebssystems. Es enthielt mehrere neue Funktionen, die das Benutzererlebnis und die Systemleistung verbesserten. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen:
– Die Desktop-Umgebung wurde auf GNOME 43 aktualisiert, was neue Möglichkeiten zur Interaktion mit Ihrem Gerät bietet und Ihnen hilft, Aufgaben schneller zu erledigen.
- Die Schnelleinstellungen wurden neu gestaltet, um einen schnelleren Zugriff auf häufig verwendete Optionen wie WLAN-Einstellungen, Dunkelmodus, Wechseln von Audiogeräten und mehr zu ermöglichen. – Ubuntu 22.10 nutzte standardmäßig PipeWire als Audiosystem, was die Leistung und Kompatibilität, insbesondere mit modernen Bluetooth-Geräten, verbesserte.
- Die Systemeinstellungen wurden verbessert und einige bemerkenswerte Apps wurden auf GTK 4 portiert. – Die Veröffentlichung beinhaltete auch systemweite WebP-Unterstützung und Linux Kernel 5.19.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich bei Ubuntu 22.10 um eine Nicht-LTS-Version (Long Term Support) handelte und der Support am 20. Juli 2023 endete.