Ubuntu 22.10, auch bekannt unter dem Codenamen „Kinetic Kudu“, war ein bedeutendes Update des Ubuntu-Betriebssystems. Es enthielt mehrere neue Funktionen, die das Benutzererlebnis und die Systemleistung verbesserten. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen:

– Die Desktop-Umgebung wurde auf GNOME 43 aktualisiert, was neue Möglichkeiten zur Interaktion mit Ihrem Gerät bietet und Ihnen hilft, Aufgaben schneller zu erledigen.

Die Schnelleinstellungen wurden neu gestaltet, um einen schnelleren Zugriff auf häufig verwendete Optionen wie WLAN-Einstellungen, Dunkelmodus, Wechseln von Audiogeräten und mehr zu ermöglichen. – Ubuntu 22.10 nutzte standardmäßig PipeWire als Audiosystem, was die Leistung und Kompatibilität, insbesondere mit modernen Bluetooth-Geräten, verbesserte.

Die Systemeinstellungen wurden verbessert und einige bemerkenswerte Apps wurden auf GTK 4 portiert. – Die Veröffentlichung beinhaltete auch systemweite WebP-Unterstützung und Linux Kernel 5.19.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich bei Ubuntu 22.10 um eine Nicht-LTS-Version (Long Term Support) handelte und der Support am 20. Juli 2023 endete.