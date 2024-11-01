Ubuntu 23.04, auch bekannt als „Lunar Lobster“, war eine bedeutende Veröffentlichung mit mehreren neuen Funktionen und Updates. Diese Version erreichte am 25. Januar 2024 ihr Lebensende.

Hier sind einige der neuen Funktionen, die in Ubuntu 23.04 eingeführt wurden:

Neues, auf Flutter basierendes Installationsprogramm : Mit Ubuntu 23.04 wurde ein neues, auf Flutter basierendes Installationsprogramm eingeführt, das für ein modernes und erfrischendes Aussehen sorgte und den Installationsprozess des Betriebssystems vereinfachte.

: Mit Ubuntu 23.04 wurde ein neues, auf Flutter basierendes Installationsprogramm eingeführt, das für ein modernes und erfrischendes Aussehen sorgte und den Installationsprozess des Betriebssystems vereinfachte. GNOME 44 : Diese Version von Ubuntu wurde mit GNOME 44 ausgeliefert, was mehrere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit mit sich brachte.

: Diese Version von Ubuntu wurde mit GNOME 44 ausgeliefert, was mehrere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit mit sich brachte. Neues Benachrichtigungs-Badge : Ein neues Benachrichtigungs-Badge wurde hinzugefügt, um die Benutzeroberfläche zu verbessern.

: Ein neues Benachrichtigungs-Badge wurde hinzugefügt, um die Benutzeroberfläche zu verbessern. QR zum Teilen von WLAN-Netzwerken : Eine neue Funktion wurde hinzugefügt, um WLAN-Netzwerke mithilfe von QR-Codes zu teilen.

: Eine neue Funktion wurde hinzugefügt, um WLAN-Netzwerke mithilfe von QR-Codes zu teilen. Neue Kernel-Version und aktualisierte Apps: Die Veröffentlichung enthielt eine neue Kernel-Version und aktualisierte Apps für ein besseres Benutzererlebnis.

Denken Sie daran, dass es immer wichtig ist, Ihr System auf dem neuesten Stand zu halten, um von den neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates profitieren zu können. Wenn Sie noch Ubuntu 23.04 verwenden, sollten Sie ein Upgrade auf eine neuere Version in Betracht ziehen.