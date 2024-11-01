Ubuntu 23.10, Codename „Mantic Minotaur“, wurde im Oktober 2023 veröffentlicht. Diese Version brachte mehrere neue Funktionen und Verbesserungen:

GNOME 45 : Die neueste GNOME-Desktopumgebung war enthalten und bietet eine neue Arbeitsbereichsanzeige, Seitenleisten in voller Höhe und viele Verbesserungen bei Benutzerfreundlichkeit und Leistung.

: Die neueste GNOME-Desktopumgebung war enthalten und bietet eine neue Arbeitsbereichsanzeige, Seitenleisten in voller Höhe und viele Verbesserungen bei Benutzerfreundlichkeit und Leistung. Linux Kernel 6.5 : Dieses Update bietet Verbesserungen wie MIDI 2.0-Unterstützung, verbesserte Unterstützung für Rust und bessere Energieverwaltungsfunktionen.

: Dieses Update bietet Verbesserungen wie MIDI 2.0-Unterstützung, verbesserte Unterstützung für Rust und bessere Energieverwaltungsfunktionen. Flutter-basiertes App Center : Es wurde ein neues App Center eingeführt, das in Flutter erstellt wurde und eine schnelle und intuitive Möglichkeit bietet, sowohl Deb- als auch Snap-Pakete auf Ihrem Computer zu verwalten.

: Es wurde ein neues App Center eingeführt, das in Flutter erstellt wurde und eine schnelle und intuitive Möglichkeit bietet, sowohl Deb- als auch Snap-Pakete auf Ihrem Computer zu verwalten. Ubuntu Tiling Assistant: Diese Funktion verbesserte das Fensterkachelsystem und erleichterte so die Verwaltung von Mehrfenster-Setups.

Der Support für Ubuntu 23.10 endet im Juli 2024. Das bedeutet, dass Ubuntu 23.10 nach diesem Datum keine Updates oder Sicherheitspatches mehr erhält. Es wird empfohlen, vor dem End-of-Life-Datum ein Upgrade auf eine neuere Version durchzuführen, um Ihr System sicher und auf dem neuesten Stand zu halten.