Die 24.04-Version von Ubuntu mit dem Codenamen „Noble Numbat“ ist eine Long Term Support (LTS)-Version, die eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen bietet. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen:

Erweiterter Support : Ubuntu 24.04 LTS erhält 12 Jahre lang Updates, einschließlich des Verlängerungszeitraums mit dem Pro-Abonnement.

: Ubuntu 24.04 LTS erhält 12 Jahre lang Updates, einschließlich des Verlängerungszeitraums mit dem Pro-Abonnement. Verbesserungen des Installationsprogramms : Das Installationserlebnis wurde durch eine moderne Benutzeroberfläche und leicht verständliche Bildschirme verbessert.

: Das Installationserlebnis wurde durch eine moderne Benutzeroberfläche und leicht verständliche Bildschirme verbessert. Software Center Update : Das neue Flutter-basierte Software Center bietet eine elegante Benutzeroberfläche und ein besseres Benutzererlebnis.

: Das neue Flutter-basierte Software Center bietet eine elegante Benutzeroberfläche und ein besseres Benutzererlebnis. GNOME 46-Upgrade : Dieses Upgrade verspricht bessere Touchscreen-Unterstützung, verbesserte Reaktionsfähigkeit und flüssigere Animationen.

: Dieses Upgrade verspricht bessere Touchscreen-Unterstützung, verbesserte Reaktionsfähigkeit und flüssigere Animationen. Linux Kernel 6.8 : Dies bietet erweiterte Unterstützung für die neuesten CPUs und GPUs sowie eine optimierte Energieverwaltung für Laptops.

: Dies bietet erweiterte Unterstützung für die neuesten CPUs und GPUs sowie eine optimierte Energieverwaltung für Laptops. Neues Schnelleinstellungsmenü: WLAN-Einstellungen ändern und Dunkelmodus, Bluetooth, Nachtlicht und mehr aktivieren.

Diese Version soll ein stabiles und robustes Betriebssystem bieten, das sich an eine vielfältige Benutzerbasis richtet, von Personal-Computing-Enthusiasten bis hin zu professionellen Entwicklern und Unternehmen.