Die 24.04-Version von Ubuntu mit dem Codenamen „Noble Numbat“ ist eine Long Term Support (LTS)-Version, die eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen bietet. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen:
- Erweiterter Support: Ubuntu 24.04 LTS erhält 12 Jahre lang Updates, einschließlich des Verlängerungszeitraums mit dem Pro-Abonnement.
- Verbesserungen des Installationsprogramms: Das Installationserlebnis wurde durch eine moderne Benutzeroberfläche und leicht verständliche Bildschirme verbessert.
- Software Center Update: Das neue Flutter-basierte Software Center bietet eine elegante Benutzeroberfläche und ein besseres Benutzererlebnis.
- GNOME 46-Upgrade: Dieses Upgrade verspricht bessere Touchscreen-Unterstützung, verbesserte Reaktionsfähigkeit und flüssigere Animationen.
- Linux Kernel 6.8: Dies bietet erweiterte Unterstützung für die neuesten CPUs und GPUs sowie eine optimierte Energieverwaltung für Laptops.
- Neues Schnelleinstellungsmenü: WLAN-Einstellungen ändern und Dunkelmodus, Bluetooth, Nachtlicht und mehr aktivieren.
Diese Version soll ein stabiles und robustes Betriebssystem bieten, das sich an eine vielfältige Benutzerbasis richtet, von Personal-Computing-Enthusiasten bis hin zu professionellen Entwicklern und Unternehmen.