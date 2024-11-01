Ubuntu 24.10, Codenamed Oracular Oriole wurde am 10. Oktober 2024 veröffentlicht. Diese vorläufige Version bringt mehrere aufregende Funktionen mit sich, darunter die neuesten Linux -Kernel 6.11, die GNOME 47 -Desktop -Umgebung und die Verbesserung der Benutzerberechtigungen. Es feiert auch Ubuntus 20 -jähriges Jubiläum mit speziellen Hintergrundbildern und dem ursprünglichen Startup -Sound. Ubuntu 24.10 erhält jedoch nur 9 Monate lang Aktualisierungen und Unterstützung. Danach wird es sein Lebensende erreichen.

Neue Funktionen: