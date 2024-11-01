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Ubuntu 24.10

Ubuntu 24.10, Codenamed Oracular Oriole wurde am 10. Oktober 2024 veröffentlicht. Diese vorläufige Version bringt mehrere aufregende Funktionen mit sich, darunter die neuesten Linux -Kernel 6.11, die GNOME 47 -Desktop -Umgebung und die Verbesserung der Benutzerberechtigungen. Es feiert auch Ubuntus 20 -jähriges Jubiläum mit speziellen Hintergrundbildern und dem ursprünglichen Startup -Sound. Ubuntu 24.10 erhält jedoch nur 9 Monate lang Aktualisierungen und Unterstützung. Danach wird es sein Lebensende erreichen.

Neue Funktionen:

  • Linux Kernel 6.11 mit Hardwareunterstützung für AMD RDNA4 und Intel Battlemage GPUs
  • GNOME 47 mit Akzentfarben und aktualisierten Apps
  • Neu gestaltete Nautilus -Dateimanager mit einer neuen Seitenleiste
  • Experimentelle Berechtigungen, die eine bessere Sicherheit auffordern,
  • Spezielle Jubiläums -Hintergrundbilder und Start -Sound