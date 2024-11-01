Ubuntu 25.04, Codenamed Plucky Puffin, ist eine Zwischenveröffentlichung, die das Ubuntu -Desktop -Erlebnis frische Updates und Verbesserungen bringt. Es wird von Linux Kernel 6.14 und der neuesten Umgebung von Gnome 48 angetrieben und macht alltägliche Aufgaben glatter und schneller. Da es sich jedoch nicht um eine langfristige Support-Version handelt, werden die Updates nur 9 Monate lang aufrechterhalten, wobei das Ende der Unterstützung im Januar 2026 erfolgt. Hier sind einige der wichtigsten neuen Funktionen in dieser Version:

Benachrichtigungsgruppierung: Besseres Management von Benachrichtigungen zur Reduzierung der Unordnung auf dem Desktop.

Besseres Management von Benachrichtigungen zur Reduzierung der Unordnung auf dem Desktop. Verbessertes Flatpak -Handling: Glättere Installation und Aktualisierung von Flatpak -Anwendungen.

Glättere Installation und Aktualisierung von Flatpak -Anwendungen. Kopfhörerbenachrichtigungen: Auf dem Bildschirmwarnungen, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.

Auf dem Bildschirmwarnungen, wenn Kopfhörer angeschlossen sind. Wellbeing -Funktionen: Optionen zum Festlegen von Bildschirmzeitbeschränkungen, Bewegungsempfängern und Sehverhältnisen. .

Diese Veröffentlichung ist eine gute Wahl, wenn Sie gerne die neuesten Funktionen und Verbesserungen ausprobieren, während diejenigen, die nach langfristiger Stabilität suchen, stattdessen eine LTS-Version in Betracht ziehen könnten.