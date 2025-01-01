Archcraft es una distribución de Linux de lanzamiento continuo inspirada en Arch Linux. Proporciona un sistema minimalista y personalizable centrado en la simplicidad y la elegancia. Utiliza administradores de ventanas y aplicaciones livianas, lo que lo hace súper rápido. Puede ejecutarse con menos de 500 MB de memoria, ya que sólo utiliza administradores de ventanas y aplicaciones livianas. Archcraft incluye temas y configuraciones preconfigurados, lo que simplifica el proceso de configuración para principiantes. Archcraft proporciona el software más reciente y viene con soporte integrado para AUR (Arch User Repository).