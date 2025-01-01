Arch Linux es una distribución de Linux de lanzamiento continuo que sigue una filosofía minimalista. Es conocido por su simplicidad, flexibilidad y software de vanguardia. Arch Linux utiliza el administrador de paquetes Pacman y Arch Build System (ABS) para la administración y personalización de paquetes, lo que resulta atractivo para los usuarios que prefieren un enfoque de "hágalo usted mismo". Arch Linux requiere más configuración manual que las opciones para principiantes, pero proporciona un control detallado sobre el sistema. Ideal para usuarios experimentados que valoran la personalización y estar a la vanguardia del software.