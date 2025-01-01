blendOS es una distribución de Linux que proporciona una combinación perfecta de todas las distribuciones de Linux, aplicaciones de Android y aplicaciones web. Está basado en Arch Linux, pero te permite usar aplicaciones de otras distribuciones populares, como Fedora Linux o Ubuntu. blendOS utiliza tecnología de contenedores para permitir que diferentes distribuciones coexistan en un único entorno de escritorio. blendOS viene en una variedad de entornos de escritorio, incluidos GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Deepin, MATE y LXQt. blendOS también es inmutable, lo que significa que el núcleo del sistema operativo permanece sin cambios, lo que le brinda seguridad mejorada y actualizaciones más simples y confiables.