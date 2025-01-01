Bodhi Linux es una distribución basada en Ubuntu que presenta el entorno de escritorio Moksha (bifurcación de la Iluminación). Es conocido por su diseño liviano y su interfaz personalizable. Bodhi Linux tiene como objetivo proporcionar una experiencia de usuario minimalista pero visualmente atractiva, lo que la hace adecuada tanto para hardware antiguo como para sistemas modernos. Bodhi proporciona animaciones y efectos de escritorio que no requieren hardware informático de alta gama. La especificación de requisitos del sistema incluye 512 MB de RAM, 5 GB de espacio en el disco duro y un procesador de 500 MHz. Bodhi está disponible en versiones estándar, HWE (último kernel de Linux) y s76 (kernel de última generación).