BunsenLabs Linux es una continuación comunitaria de la distribución CrunchBang Linux. Basado en Debian, ofrece un entorno de escritorio Openbox liviano y una interfaz de usuario optimizada. BunsenLabs está diseñado para ser eficiente y fácil de usar, lo que lo convierte en una buena opción para los usuarios que buscan un sistema Linux simple y eficiente en recursos. La distribución consta de paquetes de configuración y recursos instalados sobre Debian. Hay paquetes adicionales relacionados con multimedia y hardware preinstalados para ofrecer una mejor experiencia lista para usar.