Chimera Linux es una distribución de Linux moderna, de propósito general, no GNU que nació de la insatisfacción con el estado de las distribuciones de Linux existentes. Se basa en la idea central de que un sistema simple no tiene por qué requerir una configuración y personalización infinitas para ser práctico. Chimera utiliza una combinación única de herramientas centrales de FreeBSD, la cadena de herramientas LLVM y la biblioteca Musl C, lo que brinda una experiencia nueva con varios beneficios importantes. Chimera es una distribución binaria, pero se proporciona un sistema de compilación de paquetes fuente, lo que permite empaquetar fácilmente software nuevo, compilaciones de paquetes personalizados e infraestructura accesible. Es portátil y se puede utilizar en todo tipo de procesadores, incluidos Intel/AMD, ARM AArch64, POWER y RISC-V.