EndeavourOS es una distribución basada en Arch Linux que tiene como objetivo simplificar el proceso de instalación de Arch. Proporciona un instalador fácil de usar y una selección de entornos de escritorio. EndeavourOS está diseñado para usuarios que desean los beneficios de Arch Linux con una instalación más sencilla y un conjunto seleccionado de configuraciones predeterminadas. EndeavourOS presenta el instalador gráfico Calamares capaz de instalar los entornos de escritorio Xfce, KDE Plasma, GNOME, MATE, Cinnamon, Budgie, LXQt, LXDE y el administrador de ventanas i3. KDE Plasma se puede instalar sin conexión a Internet. EndeavourOS comenzó como sucesor de Antergos, una distribución de Linux descontinuada también basada en Arch Linux.