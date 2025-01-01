FreeBSD es un sistema operativo gratuito y de código abierto similar a Unix que se originó a partir de Berkeley Software Distribution (BSD), una versión de UNIX desarrollada en la Universidad de California, Berkeley. Fue lanzado por primera vez en 1993 y desde entonces ha sido desarrollado y mantenido por una gran comunidad. FreeBSD es conocido por sus funciones avanzadas de red, seguridad y almacenamiento, que lo han convertido en una opción popular para muchos de los sitios web más concurridos y los dispositivos de almacenamiento y redes integrados más generalizados. Admite una variedad de plataformas y se centra en funciones, velocidad y estabilidad. Uno de los aspectos únicos de FreeBSD es que mantiene un sistema completo, entregando un kernel, controladores de dispositivos, utilidades de usuario y documentación.