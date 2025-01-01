Garuda Linux es una distribución basada en Arch Linux que ofrece una experiencia fácil de usar lista para usar. Incluye varios entornos de escritorio y administradores de ventanas, preconfigurados con un enfoque en la estética y la funcionalidad. Garuda Linux tiene como objetivo proporcionar una variante de Arch Linux pulida y visualmente atractiva para una amplia gama de usuarios. Garuda Linux viene con un instalador gráfico para una fácil instalación y otras herramientas gráficas avanzadas para administrar su sistema. Garuda está disponible en una amplia gama de entornos de escritorio Linux populares, incluidas versiones modificadas del escritorio KDE Plasma 5. Los requisitos mínimos del sistema incluyen 30 GB de espacio en disco, 4 GB de RAM y un procesador de 64 bits.