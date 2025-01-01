Gentoo Linux es una distribución basada en código fuente conocida por su flexibilidad y personalización. Los usuarios compilan software localmente, lo que permite un sistema personalizado optimizado para hardware específico. Gentoo es adecuado para usuarios avanzados que aprecian un control detallado sobre su sistema y desean optimizar el rendimiento. Configurabilidad extrema, rendimiento y una comunidad de usuarios y desarrolladores de primer nivel son características distintivas de la experiencia Gentoo. Gentoo utiliza un sistema de distribución de software y gestión de paquetes llamado Portage.