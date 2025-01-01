Haiku OS, originalmente conocido como OpenBeOS, es un sistema operativo gratuito y de código abierto diseñado para computadoras personales. Es un proyecto impulsado por la comunidad que tiene como objetivo continuar el legado de BeOS, esforzándose por ser compatible binariamente con él. Haiku OS es en gran medida una reimplementación de BeOS, con la excepción de ciertos componentes como la Deskbar. El sistema operativo es conocido por su núcleo híbrido y su interfaz de usuario única, OpenTracker. Haiku OS admite una multitud de plataformas, incluidas IA-32, x86-64 y RISC-V. Está en constante desarrollo, con el objetivo de brindar una experiencia informática rápida, eficiente y fácil de usar.