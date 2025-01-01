KDE neon es una distribución de Linux que proporciona el último entorno de escritorio KDE Plasma en una base estable de Ubuntu. Permite a los usuarios experimentar el software y las actualizaciones más recientes de KDE. KDE neon es adecuado para usuarios que desean un sistema de lanzamiento continuo con las últimas tecnologías KDE y al mismo tiempo beneficiarse de la estabilidad de Ubuntu LTS. A diferencia de Kubuntu, KDE neon ofrece a los usuarios paquetes de Qt más actualizados y software KDE de última generación.