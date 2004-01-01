Kubuntu es una versión oficial de Ubuntu que presenta el entorno de escritorio KDE Plasma. Combina la estabilidad de Ubuntu con el escritorio KDE moderno y rico en funciones. Kubuntu es adecuado para usuarios que prefieren la experiencia KDE en una base Ubuntu, ya que proporciona un entorno pulido y fácil de usar. Kubuntu es una de las primeras versiones de Ubuntu lanzada en el año 2004. Como parte del proyecto Ubuntu, Kubuntu utiliza los mismos sistemas subyacentes. Kubuntu comparte los mismos repositorios que Ubuntu y se lanza periódicamente con el mismo calendario que Ubuntu.