Lubuntu es una distribución de Linux ligera y energéticamente eficiente basada en Ubuntu. Utiliza el entorno de escritorio LXQt, lo que lo hace adecuado para hardware o sistemas antiguos con recursos limitados. Lubuntu ofrece una experiencia de usuario rápida y receptiva, centrándose en la simplicidad y la eficiencia. Lubuntu recibió el reconocimiento oficial como miembro formal de la familia Ubuntu el 11 de mayo de 2011. Lubuntu originalmente usó el escritorio LXDE, pero se trasladó al escritorio LXQt con el lanzamiento de Lubuntu 18.10.