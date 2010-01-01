Mageia es una distribución de Linux fácil de usar y dirigida por la comunidad. Su objetivo es proporcionar un sistema operativo estable y confiable con las últimas actualizaciones de software. Mageia admite múltiples entornos de escritorio y es adecuado tanto para uso de escritorio como de servidor, ofreciendo una experiencia flexible y personalizable para una amplia gama de usuarios. Mageia fue creada en 2010 como una bifurcación de Mandriva Linux, por un grupo de ex empleados de Mandriva y varios otros miembros de la comunidad Mandriva. Mageia ofrece un repositorio muy grande de software, como aplicaciones de productividad y una gran variedad de juegos.