MX Linux es una distribución basada en Debian que se centra en la simplicidad, la estabilidad y el rendimiento. Cuenta con el entorno de escritorio Xfce e incluye una variedad de herramientas para mejorar la experiencia del usuario. MX Linux es conocido por su facilidad de uso y es adecuado para usuarios que desean un sistema operativo confiable y eficiente. El desarrollo de MX Linux es un esfuerzo de colaboración entre las comunidades antiX y MX Linux. Hay un amplio soporte disponible a través de videos, documentación y un foro muy amigable.