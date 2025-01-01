Nitrux OS es una distribución de escritorio de Linux que se basa directamente en Debian. Funciona con KDE Plasma y Frameworks y utiliza AppImages para la distribución de software. El sistema operativo viene con su propio entorno de escritorio, NX Desktop, basado en KDE Plasma 5, que proporciona una experiencia de usuario única. Nitrux OS también incluye el instalador Calamares y el Firewall NX. Una de las características clave de Nitrux OS es su enfoque en AppImages, un sistema de empaquetado universal que no depende de nada. Esto significa que no necesita un administrador de paquetes ni ninguna dependencia de su distribución para que funcione. El Centro de software NX es una GUI para administrar e instalar aplicaciones AppImage. Nitrux OS también ofrece una experiencia de usuario única con su Maui Shell, que presenta una interfaz convergente tanto para computadoras de escritorio como para móviles/tabletas.