OpenMandriva es una distribución de Linux impulsada por la comunidad que ofrece una experiencia única e intuitiva. Incorpora el entorno de escritorio KDE Plasma y ofrece un modelo de lanzamiento continuo (Rome), así como un modelo de lanzamiento fijo (Rock). OpenMandriva es conocida por sus características innovadoras, como el Centro de Control de OpenMandriva, y su enfoque en el rendimiento y la estabilidad. Utiliza el gestor de paquetes RPM y ofrece una amplia gama de aplicaciones de software.