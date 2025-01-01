openSUSE es una distribución de Linux impulsada por la comunidad conocida por su flexibilidad y elección de entornos de escritorio. Ofrece versiones de lanzamiento continuo (openSUSE Tumbleweed) y de lanzamiento fijo (openSUSE Leap). openSUSE también ofrece MicroOS, que proporciona actualizaciones atómicas en un sistema de archivos raíz btrfs de solo lectura. openSUSE es adecuado para una variedad de casos de uso, desde computadoras de escritorio hasta servidores, y brinda una experiencia Linux confiable y rica en funciones. El proyecto openSUSE está patrocinado por SUSE de Alemania. El objetivo de los desarrolladores de openSUSE es crear un sistema operativo basado en RPM estable y fácil de usar con un gran grupo objetivo para estaciones de trabajo y servidores.