PearOS es una distribución de Linux basada en Arch conocida únicamente por su diseño distintivo y moderno. Su objetivo es proporcionar una experiencia de usuario única centrada en la estética, con animaciones fluidas y una interfaz pulida. La distribución se basa en la robusta base de Arch Linux, lo que garantiza el rendimiento y el acceso a un vasto repositorio de software. Con su entorno de escritorio personalizado, PearOS ofrece una alternativa fresca para los usuarios que buscan un sistema operativo visualmente atractivo. La última versión, NiceC0re, introduce un lenguaje de diseño completamente nuevo y numerosas mejoras en el sistema central.