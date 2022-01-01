Peppermint OS es una distribución ligera de Linux basada en Devuan y Debian. Peppermint viene sin casi nada instalado excepto los paquetes principales necesarios para ejecutar el sistema. Es un sistema operativo básico, sin firewall, navegador, oficina ni reproductor multimedia. La distribución alguna vez ofreció un entorno de escritorio híbrido LXDE/Xfce, mezclando lxsession de LXDE con el panel y el menú de aplicaciones de Xfce. A partir de 2022, Peppermint OS pasó a utilizar el escritorio Xfce, eliminando los componentes LXDE.