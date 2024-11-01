PikaOS es una distribución de Linux centrada en los juegos basada en Debian Sid. Está diseñada para proporcionar a los usuarios una experiencia de juego perfecta desde el primer momento, con núcleos personalizados, controladores gráficos actualizados y herramientas preinstaladas. PikaOS busca combinar la estabilidad de Debian con el software más reciente y las mejoras de rendimiento necesarias para los juegos modernos. Inspirada por otras distribuciones de juegos como Nobara, PikaOS ofrece una visión única del ecosistema de juegos en Linux.