pikaos

PikaOSOpen distro homepage

PikaOS es una distribución de Linux centrada en los juegos basada en Debian Sid. Está diseñada para proporcionar a los usuarios una experiencia de juego perfecta desde el primer momento, con núcleos personalizados, controladores gráficos actualizados y herramientas preinstaladas. PikaOS busca combinar la estabilidad de Debian con el software más reciente y las mejoras de rendimiento necesarias para los juegos modernos. Inspirada por otras distribuciones de juegos como Nobara, PikaOS ofrece una visión única del ecosistema de juegos en Linux.

Seleccione una versión de PikaOS para probar en línea:

4.0 :  