Puppy Linux es una familia de distribuciones ligeras de Linux conocidas por su facilidad de uso y su mínima huella de memoria. Desarrollado por Barry Kauler y la comunidad, Puppy Linux puede ejecutarse completamente desde RAM, normalmente utilizando alrededor de 600 MB (64 bits) o 300 MB (32 bits). Es perfecto para sistemas antiguos, netbooks y uso general. Puppy Linux es un sistema operativo completo que incluye una colección de aplicaciones adecuadas para tareas de uso general. La distribución incluye aplicaciones como AbiWord, Gnumeric, MPlayer y navegadores web ligeros. A diferencia de otras distribuciones de Linux, Puppy Linux no requiere una instalación completa. Puede arrancar desde una unidad USB y funciona bien incluso en sistemas con RAM limitada. El administrador de paquetes de Puppy Linux, Puppy Package Manager, instala paquetes en formato PET (Puppy Enhanced Tarball) de forma predeterminada, pero también acepta paquetes de otras distribuciones. El administrador de ventanas predeterminado en la mayoría de las versiones de Puppy es JWM.