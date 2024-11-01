Redox es un sistema operativo tipo Unix basado en micronúcleo, escrito completamente en el lenguaje de programación Rust. Está diseñado para ser una alternativa segura, confiable y de propósito general a Linux y BSD, tanto para entornos de escritorio como en la nube. Redox aprovecha las características de seguridad de memoria de Rust para minimizar vulnerabilidades comunes como desbordamientos de búfer, buscando un alto grado de seguridad, estabilidad y rendimiento. El sistema operativo incluye su propio conjunto de componentes y aplicaciones, como el sistema de ventanas Orbital, un administrador de paquetes llamado pkgutils y el sistema de archivos RedoxFS. Redox es software libre y de código abierto, distribuido bajo una licencia MIT.