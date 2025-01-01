Slax es un sistema operativo Linux compacto, rápido y moderno con un enfoque modular. Está diseñado para ejecutarse directamente desde una unidad flash USB sin necesidad de instalación, lo que lo hace verdaderamente portátil. A pesar de su pequeño tamaño, Slax ofrece una interfaz gráfica de usuario visualmente atractiva y una selección cuidadosamente seleccionada de programas preinstalados, como un administrador de archivos, un editor de texto, una terminal y más. Está construido sobre Slackware o Debian, lo que permite a los usuarios aprovechar el vasto ecosistema de cada plataforma.