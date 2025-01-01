SliTaz es un sistema operativo gratuito, seguro y de alto rendimiento que utiliza el kernel de Linux y el software GNU. Es único porque funciona completamente en la memoria desde medios extraíbles como un CD-ROM o una llave USB, lo que lo hace increíblemente rápido y portátil. A pesar de su naturaleza liviana, SliTaz no compromete la funcionalidad. Ofrece una versión estable para quienes buscan confiabilidad y una versión continua para quienes desean mantenerse a la vanguardia de los desarrollos de software. SliTaz también se puede instalar completamente en un disco duro y está diseñado para ejecutarse rápidamente en hardware con recursos mínimos.