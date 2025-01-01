Solus es una distribución de Linux independiente y fácil de usar que presenta el entorno de escritorio Budgie. Está diseñado para uso de escritorio, brindando una experiencia optimizada y visualmente atractiva. Solus incluye su propio sistema de administración de paquetes, eopkg, y es adecuado para usuarios que desean un entorno de escritorio Linux cohesivo y curado. Solus tiene un modelo de lanzamiento semi-rolling, con nuevas actualizaciones de paquetes que llegan al repositorio estable. Solus viene con un entorno de escritorio interno llamado Budgie Desktop.