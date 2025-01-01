solus

SolusOpen distro homepage

Solus es una distribución de Linux independiente y fácil de usar que presenta el entorno de escritorio Budgie. Está diseñado para uso de escritorio, brindando una experiencia optimizada y visualmente atractiva. Solus incluye su propio sistema de administración de paquetes, eopkg, y es adecuado para usuarios que desean un entorno de escritorio Linux cohesivo y curado. Solus tiene un modelo de lanzamiento semi-rolling, con nuevas actualizaciones de paquetes que llegan al repositorio estable. Solus viene con un entorno de escritorio interno llamado Budgie Desktop.

Seleccione una versión de Solus Linux para probar en línea:

4.6 :  
4.5 :  
4.3 :  