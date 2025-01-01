SparkyLinux es un sistema operativo rápido, liviano y totalmente personalizable basado en el sistema operativo Debian GNU/Linux. Ofrece varias versiones para diferentes casos de uso, lo que la convierte en una opción versátil para varios usuarios. SparkyLinux proporciona una experiencia lista para usar y lista para usar con un conjunto de escritorios livianos ligeramente personalizados. Se ha construido sobre la rama de “pruebas” de Debian GNU/Linux, lo que significa que ofrece paquetes nuevos manteniendo un equilibrio de estabilidad.