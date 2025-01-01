TinyCore Linux es una distribución de Linux extremadamente ligera y minimalista. Su objetivo es proporcionar un sistema pequeño, modular y rápido, que permita a los usuarios crear un entorno personalizado en función de sus necesidades específicas. TinyCore es adecuado para usuarios que desean una distribución de Linux minimalista y personalizable, especialmente en hardware con recursos limitados. Tiny Core tiene una interfaz gráfica de usuario de escritorio flexible y totalmente personalizable. La distribución destaca por su reducido tamaño (11 a 16 MB) y minimalismo. Tiny Core necesita al menos 46 MB de RAM para funcionar, y (micro) Core requiere al menos 28 MB de RAM.
