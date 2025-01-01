Trisquel es una distribución de Linux totalmente gratuita y de código abierto basada en Ubuntu. Prioriza la libertad del usuario al excluir el software y los controladores propietarios. Trisquel se dirige a una audiencia variada, incluidos hogares, pequeñas empresas, instituciones educativas, etc. El proyecto apunta a un sistema de software totalmente libre sin software ni firmware propietario y utiliza una versión del kernel modificado de Ubuntu, sin el código no libre (blobs binarios). Trisquel ofrece una edición con entorno de escritorio Sugar diseñada con el objetivo de ser utilizada por los niños para el aprendizaje interactivo.