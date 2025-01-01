Tuxedo Linux es una distribución Linux personalizada desarrollada por TUXEDO Computers, una empresa conocida por sus ordenadores portátiles y de sobremesa con Linux. Basado en Ubuntu, Tuxedo Linux está diseñado para proporcionar una experiencia optimizada y fácil de usar, especialmente en hardware TUXEDO. Cuenta con el Centro de control TUXEDO, que ofrece un control avanzado del hardware, incluida la velocidad del ventilador, la gestión de la energía y los perfiles de rendimiento. El entorno de escritorio suele ser KDE Plasma, que proporciona una interfaz moderna y altamente personalizable. Tuxedo Linux viene preinstalado con software, controladores y herramientas esenciales, lo que garantiza una funcionalidad inmediata para las tareas cotidianas, los juegos y el uso profesional. Está diseñado teniendo en cuenta la estabilidad, el rendimiento y la facilidad de uso, lo que resulta atractivo tanto para principiantes como para usuarios experimentados de Linux.